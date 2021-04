VIDEO | Eesti peatab AstraZeneca kasutamise alla 60aastastel

Tanel Kiik ütles pressikonverentsil, et on soovituslik, et alla 60aastased ei saa AstraZeneca vaktsiinisüsti ning soovitustesse tuleb suhtuda tõsiselt. "Loomulikult võib tekkida olukord, et on mõistlik AstraZenecaga vaktsineerida, lauskeeldu pole, kuid see soovitus on tähtis. Alla 60aastaseid pole mõistlik vaktsineerida."