VIDEO | ARST ÕPETAB: hoolitse naha eest nii, et see püsiks ilus ega vananeks enneaegu!  

„Ükskõik, mis nahatüüp sul on – olgu kuiv, rasune või kombineeritud –, siis põhitõed on kõigil samad,“ kinnitab Bret Kaldvee.

Arsti sõnul käib nahahoolduse juurde alati päikesekaitse. „Soovitus number üks on – kasuta päikesekaitsekreemi läbi aasta.“ Dr Kaldvee sõnul võiks päikesekaitsekreemi vajalikkusest rääkida väga pikalt – me peame mõtlema kasvajate tekke riskile, kuid oluline on ka lükata naha vananemisest võimalikult kaugele.

„Patsiendid, kellel on nahaga probleeme – palun hoidke oma nahahooldus hästi-hästi lihtsana!“ soovitab dr Kaldvee. Foto: Erakogu

Kuidas näeb vananemine välja? Meil tekivad esimesed peenekurrulised kortsud, naha elastsus väheneb – see väljendub ka rohkem väljendunud miimiliste kortsudena. Laubapiirkonnas on nn kurjusekorts, naeratades on silmade ümber näha kanavarbad.

Väga tavaline see, et kui patsient näitab solaarlentigosid ja arst ütleb, et see on seotud nahakahjustusega, siis kinnitab patsient, et ta pole viimased viis aastat päikese käes käinud.

„Kuid nahal on fenomenaalne mälu ehk te võite saada päikesepõletuse lapse- või teismeeas või kahekümnendates eluaastates, kuid halvad mõjud tulevad mõnikord välja alles paarkümmend aastat pärast seda,“ selgitab dr Kaldvee. „Alati ei pea olema isegi päikesepõletust, vaid nahk on saanud liiga palju päikest.“