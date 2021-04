Tuhanded AstraZeneca vaktsiinid seisavad Eestis laos, sest vanemaealised ei taha end sellega süstida lasta 

Jüri perearst Alina Terep oma riskirühma inimestele AstraZeneca vaktsiini ei telliks. Tal lihtsalt pole aega eakate veenmiseks, et tegu on ohutu vaktsiiniga.

"On palju segadust ja kui me praegusel hetkel helistame inimestele, kes on õiges vanuserühmas ehk siis 60+ riskirühma patsiendid või siis 70+ kõik patsiendid, siis nad ütlevad, et see vaktsiin ju põhjustab mingit kõrvaltoimet või hiljuti just meile ei tohtinud seda süstida," selgitab ta.