KOROONADETEKTIIVID TÖÖTAVAD: Lõuna-Aafrika tüve levik Eestis tegi ootamatu hüppe 

Lõuna-Aafrika tüvi pole ohtlik mitte ainult seetõttu, et on tavapärasest nakkavam, vaid kõnealune viiruse variant kipub mööda pääsema ka mõnest vaktsiinist. Värskeimad andmed väidavad näiteks, et venelaste Sputnik V ei saa Lõuna-Aafrika tüvele üldse vastu, Pfizer ja AstraZeneca ei hoia ära nakatumist, küll aga kõige tõsisemad haigusjuhud. Seetõttu tuleb selle levikul hoolikalt silma peal hoida.