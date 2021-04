Alla 60aastased riigieksami välisvaatlejad jäid vaktsiinidest ilma 

Veel eile teadsid riigikeele eksamil osalevad välisvaatlejad, et eksamil ohutuse tagamiseks on neil võimalik saada AstraZeneca vaktsiin, vahendas "Aktuaalne kaamera." Kolmapäeva hommikul said aga mitmed välisvaatlejad ootamatult teda, et jäävad esialgu vaktsiinist ilma. Nii ka täna vaktsineerima läinud Marleen: "Mul oli vaktsineerimise aeg Qvalitases kirja pandud ja just öeldi, et riigi poolt on tulnud korraldus, et enam ei tehta vaktsiini alla 60aastastele.

"Tõepoolest, hommikul korraldasime oma töö ümber, võtsime patsientidega ühendust ja teavitasime neid. Paraku olid mõned kliendid jõudnud juba meie keskustesse ja teavitasime neid siin kohapeal," ütles Tartu Qvalitas arstikeskuse juhataja Katrin Kivik.

Haigekassale on jõudnud ligi 300 välisvaatlejaga nimekirjad. Neist on tänaseks jõutud vaktsineerida ligi 25 protsenti. Kui peaks juhtuma, et Eesti ei muuda kolmapäevase Euroopa Ravimiameti otsuse järel oma seisukohta, jääksid enamik välisvaatlejaid suure tõenäosusega vaktsiinist ilma, kuna Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiini neile ei jagata - mRNA baasil vaktsiine jagatakse vaid riskirühmadele ja eeskätt eakate vaktsineerimiseks.

Haridusminister Liina Kersna sõnul on koolidele vajalikud juhised ohutuse tagamiseks saadetud.