Ravimiamet: AstraZenecaga seostatud trombirisk on teistsugune, need ei ole tavalised trombid 

Jah, kindlasti on beebipillide puhul tavaliste trombide risk suurem ja neid ravimeid on teisigi, millel on trombirisk, mida paljud inimesed igapäevaselt võtavad. Siin olekski väga oluline täpsustada, et see trombirisk, millest me AstraZeneca vaktsiiniga seoses räägime, on natukene teistsugune. See ei ole tavaline tromb, mida eakad kardavad ja mille ennetamiseks võetakse trombivastaseid ravimeid. Vaid need on sellised trombid, millega kaasneb vereliistakute ehk trombotsüütide vähesus ning trombiga koos võivad tekkida veritsused või verejooksud. Need on täiesti teistsugused trombid.

Tõepoolest, see olukord on seinast seina. Segadus algas juba sellest, et kõigepealt ei soovitatud seda eakamatele inimestele ja see oli tingitud sellest, et nendes kliinilistes uuringutes, mille põhjal müügiluba anti, osales väga vähe eakaid inimesi. Me teadsime, et see vaktsiin on neile ohutu, aga me ei teadnud efektiivsust. Enne, kui sa jõudis meie turule, kasutas seda Ühendkuningriigis juba üle kümne miljoni eaka inimese ja tänaseks me teame, et see vaktsiin on eakatel ohutu ja efektiivne. Seda võib kasutada eakamatel.