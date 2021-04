AITAB JAMAST! Perearst Madis Veskimägi: „Praegune vaktsiinide jaotuse poliitika on jabur, soodustades ebavõrdust ja kibestumist.“ 

„Ainus võimalus seljatada koroonainfektsioon on kõigi elanike vaktsineerimine, vähemalt 80% ulatuses," kirjutab Veskimägi, kelle arvates oleme sõjas. „Kordan varasemat mõtet: see on sõda, sõda kahel rindel. Ühel rindel on koroonaviirus, sellega on lihtne hakkama saada, ainult distants, kontaktide vähendamine, mask ja kätepesu. Teisel rindel põikpäisus, käegalöömine, uhhuumeditsiini usk, viirusnaiivsus ja ka viirusbandiitlus. Selle kõigega on märksa raskem toime tulla, kahjuks on see viinud meid Euroopa tippu, halvas mõttes."