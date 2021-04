KAS SEE VÕIB OLLA TROMBOOS? Toomas Asser toob välja olulised märgid, mida pärast vaktsineerimist jälgida 

Kas AstraZeneca on siis ohtlik või mitte? „Olulisem pool on vast see, et AstraZeneca vaktsiini efektiivsuses pole vähimatki küsimust. See on jätkuvalt väga tõhus,“ kinnitas Asser Vikerhommikule antud intervjuus.

Ta märgib, et probleemid on tekkinud mitte igasuguste tüsistuste, vaid eluohtlike tüsistuste ümber, mis tuginedes eilsele Euroopa ravimiameti seisukohale on seotud AstraZeneca vaktsiiniga.

Toomas Asser Foto: Aldo Luud

„Selle otsest patofüsioloogilist mehhanismi ei osata väga täpselt öelda. On teatud arvamused, kuidas see võib tekkida. Aga fakt on see, et rasked ja suure tõenäosusega surmaga lõppenud juhtumid on suure tõenäosusega konkreetse vakstiiniga seotud. Aga need on haruldased,“ märgib Asser raskete tüsistuste kohta.

Tüsistuste riskifaktorid pole teada

Ta selgitab, et vaktsiiniga kaasneva raske tüsistuse tunnused on arstidele ja neuroloogidele tuttavad, kuid need esinevad keerulises kombinatsioonis. „Ühelt poolt on tegemist trombootiliste nähtudega. Praegu on jutt põhiliselt veenidest – ajuveenid sulguvad ja tekitavad teatud sümptomaatika. Või siis kõhuõõnes olevad suured veenid – ka nende sulgus annab sümptomaatika. See on meile teada. Eripära on selle juures, et lisaks trombidele on veres vereliistakuid väga vähe, mis tekitab veritsusriski. Sellest tulenevalt on kombinatsioon, mille käsitlemine võib olla keerukam, kui meile on seni teada olnud.“