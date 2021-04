DR VASSILJEVI NÕUANNE | Jalg valutab – millised on ravivõimalused? Amputatsioon? 

Artrodees on operatsioon, millega muudetakse liiges liikumatuks. Tehakse liigese tugeva deformatsiooni puhul pärast traumat või raske põletiku korral. Ja kui liiges ei liigu, siis jaotub koormus kõõlustele ja lihastele valesti, loomulikult tekitab see valu. Tuleb koormust vähendada, nii lihtne see ongi.

Täpsemalt pole mulle teada, mis seal liigeses veel toimub, võibolla on tegemist kas liigese või seda ümbritseva liigesekapsli ja kõõluste põletikuga, ainult kirurg või ortopeed oskab seda öelda, aga ravi on igal juhul olemas.

Aga et amputatsioon... Oleneb, mis amputeeritakse. Giljotiin lahendab kindlasti kõik mured, ravimeetodiks on seda raske nimetada, kuigi kunagise prantsuse arsti ja humanisti järgi nimetuse saanud. Tõele au andes dr Joseph-Ignace Guillotin siiski giljotiini välja ei mõelnud, aga see on juba hoopis teine lugu, mõneks teiseks korraks. Elame veel.