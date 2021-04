Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui ülekaalulisel inimesel hakkab süda jalutades peksma? Viktor Vassiljev , täna 14:00 Jaga: M

"Igaks juhuks võiks ju ka perearstil ära käia, kui epideemia läbi, ja kardiogrammi teha," soovitab dr Viktor Vassiljev. Foto: Robin Roots

"Olen kõrges ülekaalus ning kaalu kontrolli alla saamiseks olen hakanud iga päev 45 minutit rahulikus tempos jalutama. Pärast kuskil 20 minutit tunnen jalutades tuimust, süda hakkab kõvasti peksma (pulss on seejuures 120–130) ning tekib kerge iiveldus. Kuigi käimise tempo on väga aeglane. Millest võib see tingitud olla ning kas tohin sellest olenemata endiselt rahulikult jalutamas käia?"