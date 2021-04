PIINAV PEAVALU? Nüüd saab abiks võtta ka digitaalse kliiniku! 

Peavalukliinik, mille lõi ettevõte Migrevention koostöös peavaluspetsialistidega, koosneb kahest osast: patsiendirakendusest ja spetsialisti töölauast. Praegu on kasutamiseks valmis esimene osa patsiendirakendusest - peavalupäevik, kuhu patsient märgib migreeni- ja peavaluhood.

Mark Braschinsky, Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloog, Eesti Peavalu Seltsi president ning Migreventioni kaasasutaja, peab moodsat lahendust väga vajalikuks:"Tervishoiusüsteem on üle koormatud ning spetsialistidel on patsiendi jaoks ette nähtud väga piiratud aeg. See aeg on väärtuslik, sest arst soovib ju iga patsiendi puhul saavutada maksimaalselt head ravitulemust.“

Digitaalsed lahendused, nagu digitaalne peavalupäevik, võimaldavad arsti sõnul saada patsiendilt kiiret tagasisidet näitajatest, mis mõõdavad haiguse raskusastet ja ravi efektiivsust. „On täiesti loomulik, et patsient jälgib ise oma migreeni- ja peavaluepisoode pidevalt ja sisestab päevikusse ning jagab päeviku tulemusi spetsialistiga. Nii jääb arsti juurde jõudes palju rohkem aega sisuliseks koostööks."

„On täiesti loomulik, et patsient jälgib ise oma migreeni- ja peavaluepisoode pidevalt ja sisestab päevikusse ning jagab päeviku tulemusi spetsialistiga," ütleb neuroloog Mark Braschinsky. Foto: Erakogu

Peavalupäevik on korrektse peavaluravi kõige olulisem osa, kuid teaduskirjandusest on teada, et paberpäevikute täitmine on sageli ebatäpne, sest seda tehakse tagantjärgi, kuna migreenihoo ajal ei ole paberpäevik kaasas või mugavas kohas, selgitab Migreventioni tegevjuht Katrina Laks, kes on 15 aastat migreeni käes kannatanud. Ta on ka Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühingu üks asutajaliikmeid.

Järgmise sammuna tuuakse kasutajateni peavaluõe nõustamine. Kogu digitaalse peavalukliinikuga, mis sisaldab ka neuroloogi, kliinilise psühholoogi ja füsioterapeudi tuge, loodetakse patsiente toetada alates 2023. aasta algusest.