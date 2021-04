KONFLIKTID, RÜNNAKUD? Kliiniline psühholoog: Eestis välditakse hoolekandeasutustes vägivalla tunnistamist, sageli põhjendatult 

Aeg-ajalt jõuavad meediasse lood vägivaldsetest rünnakutest meie hoolekandeasutustes. Enamasti on lugude sisu sarnane – töötaja püüab suurte raskustega tõestada, et midagi sellist üldse juhtus ja et tal tekkisid tervisekahjustused. „Eestis on teema kindlasti alakajastatud,“ usub kliiniline psühholoog ja koolitaja Airiin Demir. „Ei saa ju olla nii, et rahvusvahelised uuringud näitavad ühte ja Eestis on tegemist paari kibestunud töötaja üksikjuhtumiga.“

Nii Eesti kui Norra sotsiaalhoolekandes töötanud psühholoogi arvates on meil räägitud liiga vähe töötajate turvalisusest.„Eestis on kindlasti alahinnatud töötajate turvalisuse teema. Patsientide ja klientide turvalisusest räägitakse palju rohkem."

*Klient ründas toas selja tagant minu kolleegi, võttes viimaselt käerandmest kinni ja tagus teda vastu avatud kapisahtlit. Astusin samal ajal tuppa, kui nägin seda olukorda.

*Selgus, et kliendi mähkmepüksid on märjad, vahetada ei tahtnud, hoidis tugevasti pükstest kinni. Samal ajal ta sõimas ja solvas teda abistavaid töötajaid. Lõpuks õnnestus mähkmed ära võtta, kuid klient lõi mind tugevasti rusikaga vastu kätt.

*Abistasin klienti pesemisel, kilepõll ees. Klient keeras ootamatult ümber, tiris kilepõlle ümber minu kaela ning hakkas mind sellega kägistama.

Need on mõned juhtumid, mida on Demirile kirjeldanud hoolekande- ja meditsiiniasutuste töötajad. Alles hiljuti, märtsis kirjutas Eesti Ekspress purjus kliendi poolt vaeseomaks pekstud hooldekodu tegevusjuhendajast, kes suutis kohtus lõpuks tõendada, et ta polnud tööõnnetuses süüdi.