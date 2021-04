Mõni geen võib ajus pärast surma üles ärgata 

Surmajärgsetel tundidel on inimese mõned ajurakud endiselt aktiivsed, kirjutab Science Daily. Chicago teadlased avastasid aga, et mõningate rakkude aktiivsus hoopis suureneb ning nad kasvavad hiiglaslikuks. Need nn zombigeenid olid omased vaid üht tüüpi rakkudele: gliiarakkudele. Need kasvasid mitu tundi pärast surma ning nende külge tekkisid pikad jäsemelaadsed lisandid. „Gliiarakkude suurenemine pärast surma pole ülemäära üllatav, arvestades, et nad on põletikulised rakud ning nende ülesanne on pärast ajuvigastusi, nagu näiteks hapnikuvaegus või insult, kõik ära puhastada,“ seletab üks uurimuse autoreid dr Jeffrey Loeb.