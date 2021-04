VIDEO | Viiruspuhangu tõttu on kadunud järjekorrad mõne valdkonna eriarsti juurde 

Lääne-Tallinna keskhaigla ootesaalides valitses reede pärastlõunal vaikus. Lindiga ehitud toolid pigem vihjasid, et tulla pole mõtet, kuigi infektsioonikontroll on tõhus. Kartus on üks põhjusi, mis inimesi tervishoiuasutustest eemal hoiab, aga mõistagi on ka neid, kellel on mõjuv põhjus visiidist loobuda.

"Täna meie ambulatoorses polikliinikus on võimalik külastada suhteliselt vabalt järgmise nädala jooksul endokrinoloogi, kirurgi, uroloogi, LOR-arsti ja mõned teised erialad on üsnagi vabalt kättesaadavad," ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Popov ütles, et eelmise kevade taudilaine kahandas seal tohtri poole pöördujate hulka 40 protsenti. Sama juhtus teise lainega.

"Patsiendid pöörduvad ilmselt vähem perearstide poole oma tervisemurega ja pärast neid saadetakse vähem ka ambulatoorsele vastuvõtule eriarsti juurde," märkis Popov.

Reede hommikul digiregistratuuris kirurgile aegu otsides võis leida kümneid võimalusi. Rohmakalt öeldes: nagu hullud päevad tervishoius. See ei pruugi nõnda olla kõigis tervishoiuasutustes. Näiteks Ida-Tallinna keskhaiglas suuri muutusi pole.

"Võibolla alguses, kui ma mõtlen novembrit-detsembrit, siis võibolla paar nädalat oli nii, et ambulatoorseid aegu öeldi ära, aga kindlasti ei ole seda viimastel kuudel olnud. Inimesed ei karda, sest siin pole karta. Paljud on vaktsineeritud juba ja tegelikult me oleme kogu aeg sõnumit andnud, et kui ambulatoorne töö jätkub, et see on ohutu," ütles ITK sisekliiniku juhataja Kai Sukles.

Põhja-Eesti regionaalhaiglas on sebimist nagu tavaliselt, kuid siingi on mõne spetsialisti juurde pääsemine nüüd väga lihtne. Kuus operatsioonisaali seisavad, et jätkuks ressurssi koroonahaigete põetamiseks. Napib ka voodikohti, kuid polikliinikul on endiselt ressurssi, mis ei tohiks niisama seista.