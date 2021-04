Krista Fischer: langustrendi jätkumine lubaks mai alguses piiranguid leevendada 

Langustrend on selge, kuid mitte piisav, et veel aprillis piiranguid tühistama hakata, ütles Fischer.

"Tahaks küll, et keskmine päevane nakatunute arv ei oleks mitte 690, vaid alla 500. Ma arvan, et päris nädala pärast ei pruugi see veel juhtuda, kahe nädala pärast võiksime seda küll näha, kui me nüüd samamoodi jätkame," lausus ta.