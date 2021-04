Ööpäevaga lisandus 572 positiivset testi, haiglaravi vajab 506 inimest

Laadi alla HOIA rakendus

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 273 357 korda. Rakenduse kaudu on end haigeks märgitud 6496 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 309.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Eestis kehtivad üleriigilised piirangud

Kõikjal Eestis kehtivad inimeste kokkupuudete vähendamiseks ranged piirangud, et saaksime koroonaviiruse laialdase leviku kontrolli alla. Nakatumiste vähendamiseks on suletud kaubandusettevõtted, avatud on vaid esmavajalikud poed. Suletud on toidukohad, peatatud on kogu meelelahutus ning üritusi pole lubatud korraldada. Ka ei tohi siseruumides praegu sportida ja tegeleda huvitegevusega. Õues liikudes tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt võib koos liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.