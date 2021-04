OTSEPILT | Kallas erikomisjoni istungil: piirangute leevendamist arutame homme

Saadikute küsimustele vastates ütles Kaja Kallas, et valitsusel on piirangute leevendamiste plaan olemas ning kokku lepitud erinevates mõõdikutes, mis vajavad veel täpsustamist teadusnõukojaga. Ta ei olnud veel nõus plaane avaldama seniks, kuni need pole kinnitatud.