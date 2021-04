VÄSIMUS SOOSIB EKSIMUSI: kes vastutab, kui ülekoormatud arst teeb vale otsuse? 

Infektsionistide puuduse tõttu on COVID-osakondades tööl ka teiste erialade arstid. Ka nemad tegutsevad seal kui üldarstid ehk mittespetsialistid. Autojuht võib ju ajutiselt ka ekskavaatoril hakkama saada ja matemaatikaõpetaja füüsikat õpetada, aga ta ei tee seda samal professionaalsel tasemel kui oma põhivaldkonnas. Sama on ka arstidega. Veelgi enam – arstide ja õdede nappuse tõttu on kaasatud ka alles arstiks või õeks õppivad tudengid.

Ideaalmaailmas peaks iga õpipoisi kõrval seisma meister, kuid reaalses maailmas teevad residendid iseseisvalt valveid ja võtavad vastu raviotsuseid. Ka nende puhul ei saa rääkida spetsialistidest ja võtta neid oma otsuste eest vastutusele. Ja ka residendi juhendaja ei vastuta, sest ta ei ole residendi kõrval, et eksimust ära hoida.

Teiseks ei pruugi saada eksinud tervishoiutöötajat vastutusele võtta seetõttu, et meil ei ole olukorda arvestades talle midagi ette heita. Tervishoiutöötajate nappus sunnib tegema ületunde, aga väsimus on eksimuste ema, sissetöötatud rutiinide puudumine nõuab intuitiivsete ehk eksimusaltimate otsuste tegemist, ühele patsiendile pühendatav aeg on viidud miinimumini, ühe õe ja hooldaja kohta on rohkem patsiente kui varem jne. Seega olukord soosib eksimist ja seda olukorda võtab kohus arvesse, kui läheb vaidluseks selle üle, kas eksimus toob kaasa vastutuse või mitte.

Õigussüsteem arvestab hädaolukorda

Eestis on praegu tervishoiualane hädaolukord. Kiirabiteenuse puhul on lähedal kvaliteedi vähendamine ja plaanilise ravi suures osas lõpetamine tähendab, et senise kvaliteediga ei suudeta patsiente enam haiglas ravida. Hädaolukord on tervishoiutöötajate jaoks uus situatsioon.