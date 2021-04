USA eksperdid soovitavad Johnson & Johnsoni vaktsiini kasutamise ajutiselt peatada 

CDC kutsub kolmapäeval kokku koosoleku, et need juhtumid üle vaadata ja hinnata nende võimalikku tähtsust. Analüüsi vaatab üle ka FDA. „Kuni see protsess on lõpule jõudnud, soovitame ettevaatust silmas pidades selle vaktsiini kasutamisse paus teha,“ teatasid CDC ja FDA juhid. Nende arvates on oluline tagada tervishoiuteenuste pakkujatele teadlikkus potentsiaalsetest kõrvaltoimetest, et nood saaksid paremini kavandada trombidega seotud võimalikku ravi.