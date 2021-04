Olukorrast koroonarindel: Lõuna-Aafrika tüvi murrab vaktsiinikaitsest läbi

Härma sõnul tuuakse nakkust meile jätkuvalt sisse ning inglise ehk UK mutatsiooniga tüvi moodustab 90% kõigist nakatumistest. Samas on Eestis diagnoositud ka 37 LAV mutatsiooniga tüve, neist 11 on kohalikud juhud ja suures osas omavahel seotud.

Härma lisas, et vaktsiin siiski pidurdab LAVi tüve, kuigi ei paku täielikku kaitset. Terviseameti info järgi on Eestis vähemalt üks LAVi tüvega juhtum. Tegu on inimesega, kes on saanud ühe vaktsiinidoosi. Tema tervis on vaatamata rohkem kui poolteist nädalat kestnud kõrgele palavikule hea.

„Nakkuse on ta kahetsuväärselt saanud läbi sisse toodud juhtumi, kelle kaudu on Eestis seotud mitmete teiste inimeste nakatumine Lõuna-Aafrika tüvega,“ täpsustas Härma. Kuna LAV tüve on senimaani riik sisse toodud, jälgitakse pingsalt juhtumeid, mis on alguse saanud väljapoolt Eestit. „Eestis ei tohi tekkida LAV tüve levikut,“ rõhutas Härma.

Pressikonverentsil tõi terviseameti peadirektori asetäitja veel välja, et Eestisse tuuakse viirus sisse ning eelkõige suvituspiirkondadest nagu Egiptus ja Türgi. Kurva rekordina toodi välja, et eelmisel nädalal suri 86 koroonapatsienti, kelle keskmine vanus oli 76 eluaastat.

Terviseminister Tanel Kiik selgitas, et valitsus ei langeta hetkel piiranguid, kuna see võib pakkuda vastupidist efekti praegusele: koroonanumbrid hakkaksid langemise asemel uuesti tõusma. Ehk ühiskonda ei hakata hetkel avama, kuna see tähendaks, et otsused tuleks paari nädala pärast uuesti ümber vaadata. Seda segadust aga ei taha valitsus tekitada. Valitsus plaanib piirangutest rääkida põhjalikumalt järgmisel nädalal.