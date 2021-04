Kalbu hooldekodu viirusepuhang sai alguse vaktsiinist loobunud töötajast. Sotsiaalministeerium: sellisel ametikohal peab vaktsineerima! 

Ehkki Kalbu hooldekodu 36 elanikust said enamik märtsis teise koroonavaktsiini doosi, pole see hooldekodus haiguspuhangut ära hoidnud. Kokku on positiivse diagnoosi saanud 21 hooldekodu eakat klienti ja kaheksa töötajat.

"Alguse sai see selle nädala alguses, kui terviseametile teadaolevalt viis töötajat on saanud positiivse testitulemuse. Seejärel juba kiiresti testiti ära ka kliendid ja saadi niiöelda kolle kokku," rääkis terviseameti Põhja regiooni juht Margit Kallas.

Hooldekodu pidava OÜ Balti Sotsiaalteenused juhatuse liige Rein Järvik kinnitas, et majja jõudis haigus vaktsineerimata töötaja kaudu. Seejuures on hooldekodu töötajatele vaktsineerimist pakutud, kuid 21 töötajast kaheksa otsustas võimalust mitte kasutada. Miks, Järvik kõigi puhul ei teagi.

"Ega kõik ei too oma põhjendusi välja. Lihtsalt ei soovi ja kõik. Ja mõni ei taha ka AstaZenecat või midagi sellist asja. Ega inimesed kõik ei avalda ju seda, mida või kuidas nad mõtlevad," ütles Järvik.

Ta lisas, et vaktsineerima sundida ta töötajaid ei saa. Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse on sellega nõus. Teisalt tõi ta välja, et tööandja peab oma riskianalüüsis ette nägema meetmed, millega nakatumisi ära hoida.

Viimase võimalusena võib meetmeks olla ka vaktsineerimine, millest keeldumisel tekiks võimalus ka töölepingu lõpetamiseks. Lisaks ei välista ta, et tulevikus võib vaktsineerimine sellistes asutustes töötades muutuda kohustuslikuks.

"Täna on tööandja kohustus seda riskianalüüsi teha ja meetmeid tarvitusele võtta. Ma ei välista küll tulevikus seda, et hooldekodu personali osas, kes puutuvad inimestega vahetumalt kokku, need nõuded karmistuvad," rääkis Kuuse.