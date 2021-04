Eestisse saabunud Jansseni vaktsiinid esialgu käiku ei lähe

Ameerikas oli süstitud 6,8 miljonit inimest Jansseni vaktsiiniga, ent selle kasutamine peatati pärast kuuel 18-48aastastel naisel tekkinud tromboosijuhtumit. Praegu hindavad Johnson & Johnson vaktsiini Euroopa Ravimiamet ning USA Toidu- ja Ravimiamet, Euroopa ravimiameti hinnangut on oodata tuleva nädala lõpus.

„Ekspertkomisjoni liikmed pidasid üksmeelselt mõistlikuks oodata ära Euroopa Ravimiameti hinnang, mille alusel saavad liikmesriikide eksperdid kujundada oma seisukohad. Samuti peaks see aitama kaasa Euroopa Liidus vaktsiini kasutamise osas ühtsema lähenemise kujunemisele, nii et inimeste jaoks oleksid sõnumid ühtsemad ja selgemad,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni juht Maris Jesse.

Ta lisas: "Vaid üht doosi vajav vaktsiin annab meile võimaluse lihtsamini pakkuda vaktsineerimist neile vanemaealistele inimestele, kes on kodused ning kellel ei ole tervise tõttu võimalik perearstikeskusesse või haigla juures asuvasse vaktsineerimiskeskusesse minna ning keda ei ole võimalik sinna ka viia. Jätkame ettevalmistusi selleks, et alustada kodus vaktsineerimisega niipea kui Euroopa Ravimiameti hinnang tuleb ja vaktsiini sobivust selleks kinnitab.“

COVID-19 Vaccine Janssen on adenoviirusvektoril põhinev vaktsiin, mille toime saabub kaks nädalat pärast vaktsineerimist. Teistest erinevaks teeb Jansseni COVID-19 vaktsiini see, et seda manustatakse ühe annusena.