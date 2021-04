Hemofiiliahaige lapse ema: pean olema kogu aeg tema lähedal 

Poisil tekkisid ka väga kergesti sinikad – isegi sülle võtmisest. Tartu lastehaiglas selgus, et lapsel on hemofiilia.

Nüüd, kui perele on tehtud geenitestid, sai Marianna teada, et tema õed ei ole haiguse edasikandjad, küll aga on tema ema ja ka ema õde. Martini vend on terve.

„Martini haiguse kohta saab öelda, et see on kogu aeg ühes staadiumis,“ lausub Marianna. „Kaasaegne ravi on väga hea. Martinile paigutati kahe ja poole aastaselt naha alla port, mille kaudu süstin talle kaks korda nädalas ravimit – seda tuleb teha profülaktika mõttes ja ka siis, kui Martinil on mõni sisemine verejooks, näiteks lihastes. Mõnikord juhtub nii, et Martin ei saa kõndida, kuna lihases või liigeses on verejooks – siis tuleb talle kohe teha süst. Sellised verejooksud annavad ennast valuga tunda, kui verejooks on suur, siis laps ei saa ennast liigutada.“

Foto: Pixabay

Uus ravim aitab

Selle aasta algul said nad uue ravimi ning olukord on läinud oluliselt paremaks – lapsel pole enam spontaanseid verejookse. „Martin käib kehalise kasvatuse tundides, jookseb ja mängib, aga mina pean kogu aeg käepärast olema, sest ainult mina oskan teda süstida. Martin veel ise seda teha ei oska, aga rohu teeb ta juba ise valmis. Ta on väga tubli,“ kirjeldab ema. Praegu käivad nad haiglas kontrollis pigem harva ning rohud saab ta kätte apteegist – see on muutnud nende pere elu tunduvalt lihtsamaks.