Pfizeri tegevjuht: tõenäoliselt on 12 kuu jooksul vaja kolmandat vaktsiinisüsti 

Albert Bourla sõnul on võimalik, et inimesed peavad end hakkama vaktsineerima igal aastal. „Tõenäoline stsenaarium on see, et ilmselt läheb vaja kolmandat annust 6-12 kuu jooksul. Sealt edasi peaks toimuma iga-aastane kordusvaktsineerimine, ent kõik see tuleb alles kinnitada. Ja jällegi mängivad viiruse erinevad tüved olulist rolli,“ teatas Bourla neljapäeval avaldatud, ent juba 1. aprillil lindistatud avalduses. Pfizeri juhi sõnul on äärmiselt oluline vähendada nende inimeste hulka, kes võivad olla viirusele vastuvõtlikud.

Teadlased ei tea jätkuvalt täpselt, kui kaua kestab vaktsiini pakutav kaitse viiruse eest. Pfizer teatas kuu alguses, et nende koroonavaktsiin on viiruse eest kaitsmisel enam kui 91% ulatuses efektiivne ja raskete haiguste vastu üle 95% tõhus kuni kuus kuud pärast teist annust. Need andmed põhinevad üle 12 000 vaktsineeritud katseisikul. Teadlaste sõnul on siiski vaja rohkem andmeid, et kindlaks teha, kas efektiivne kaitse eksisteerib ka kuue kuu järel.