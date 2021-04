Teadusnõukoja sellenädalased soovitused valitsusele: kui nakatumise langustrend jätkub, võib kaaluda piirangute leevendamist välitingimustes 

"Nakatumine on 10. aprilli seisuga jätkuvalt langenud, kuid langustrend on mõnevõrra aeglustunud. Nakatumiskordaja R on 10. aprilli seisuga vahemikus 0,78–0,83 ning on viimastel päevadel veidi tõusnud. Nakatumise langus on perioodil 3.–9. aprill toimunud kõikides vanuserühmades. Samuti on langustrend omane kõikidele maakondadele, kuid jätkuvalt on kõrgeim nakkuse levik Harjumaal," annab nõukoda olukorrast ülevaate.