Ööpäevaga lisandus 333 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 448 inimest 

17. aprilli hommikuse seisuga viibib haiglas 448 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 53 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 40 inimest.



Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 37. Koju saadeti 46 inimest, 20 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.



Haiglaravi on kokku vajanud 6,7% haigete üldarvust, eelmine nädal hospitaliseeriti 416 inimest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 355 inimest (79%).



Ööpäeva jooksul suri 12 koroonaviirusega nakatunud inimest – 61aastane mees, 64aastane naine, 66aastane naine, 72aastane mees, 74aastane naine, 76aastane naine, 80aastane naine, 81aastane naine, 83aastane naine, kaks 85aastast naist ning 97aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1082 koroonaviirusega nakatunud inimest.



Tänaseks on haiglates lõpetatud 6563 COVID-19 haigusjuhtumit 6307 inimesega.



17. aprilli seisuga on tervenenud 101 471 inimest. Neist 67 880 inimese (66,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 33 591 inimese (33,1%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.



Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 224 645 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 117 011 (9,5% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.



Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 285 973 inimesele, kaks doosi on saanud 84 224 inimest



Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 285 973 inimesele, kellest 201 749 on saanud ühe ja 84 224 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 11 533 doosi, kokku on manustatud 370 197 vaktsiinidoosi.



Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 19,8% täiskasvanud elanikkonnast. Eestis on täiskasvanud elanikkonnast vaktsineeritud 25%. Eesti on COVID-19 vaktsineerimiste arvult elanike kohta Euroopa Liidus Ungari, Malta ja Soome järel neljandal kohal.



COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.



Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.



Laadi alla HOIA rakendus



Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.



Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 273 771 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6541 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 213.



Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.



Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.