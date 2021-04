Uudised Apteekides saab taas vaktsineerida puukentsefaliidi vastu Toimetas Triinu Laan , täna 08:29 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Esmaspäevast saavad soovijad end kahe kuu jooksul 25 apteegis üle Eesti puukentsefaliidi vastu vaktsineerida.Tänavu saab end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida 11 Eesti linnas – nagu ka varasemalt on see võimalik Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus, Rakveres, Narvas, Võrus kui Kuressaares, uute kohtadena on lisandunud Rapla ja Haapsalu. Vaktsiinisüsti maksumus jääb 36-39 euro vahele.Apteekides vaktsineeritakse puukentsefaliidi vastu juba teist korda. 2019. aastal vaktsineeris ennast apteegis puukentsefaliidi vastu ligi 10 000 inimest. Teiste riikide kogemus kinnitab, et apteekides vaktsineerimine on aidanud olulisel määral tõsta elanikkonna vaktsineerituse taset. Praegu vaktsineeritakse apteekides juba 12 Euroopa riigis, osas neist teevad seda ka apteekrid. Eesti apteekides vaktsineerivad vastava väljaõppe läbinud tervishoiutöötajad.Puukentsefaliidivastaseid süste tehakse esimesed kaks ühe- kuni kolmekuulise vaheajaga, kolmas 9-12 kuud hiljem. Pärast seda tuleb es