TEADLASED KINNITAVAD: meditsiinilisi ühekorramaske võib pärast kuumtöötlust uuesti kasutada 

Samuti jäi maskide kvaliteet pärast kümnekordset töötlemist paremaks, kui see on mitmel korduskasutataval kangast maskil, millel puudub filterkiht. Eraldi filtreerivat kangast sisaldavate korduskasutatavate maskide omadused on sarnased nüüd katsetatud meditsiiniliste ühekorramaskidega.

Maskid kuivamas pärast kuumtöötlemist. Foto: Marko Vana