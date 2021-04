Ööpäevaga lisandus 472 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 427 patsienti

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 273 957 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6568 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 216.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Olukord paraneb, kuid oht ei ole möödas