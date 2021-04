NEED KOHAD MEELDIVAD RÄSTIKULE! Madu või hammustada nii metsas kui ka koduaias 

„Kahtlustan, et last on hammustanud rästik, sest käel on kaks kõrvuti täppi ja punane turse nende ümber. Hammustus – mingist põõsast – juhtus nädalavahetusel vanaema juures. Sama päeva õhtuks oli vanaema sõnul turse suur.“

„Rästik hammustas kolm päeva tagasi varbaotsast. Nüüd on turse tõusnud üle põlve. Lümfisõlmed kubemes ja kaenla all on valulikud. Mida teha, et mürki välja saada?“

Need on mõned näited, mil inimesed on pidanud nõu mürgistusteabekeskusega. Abiotsijate arv kasvab. Kui tavaliselt tehakse aastas umbes 50 rästikuteemalist kõnet, siis möödunud aastal helistati mitu korda rohkem. „Oli märgata, et inimesed viibisid enam metsas, mis oli rästikute asjus helistanutele, aga ka teistele päringute tegijatele, uudne kogemus,“ märgib Oder.

„Kuna rästik tabab inimest ikka liikumise pealt, siis ei pruugi hammustus alati olla efektiivne ja mürki tegelikult haava ei satu, küll aga on siis nahal näha marrastus,“ ütleb mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Foto: Erakogu

„Rästikutele ei meeldi olla madalas murus, mistõttu on hea hoida muru suhteliselt madalana. Lapsi tuleb rästikute eest hoiatada – et nad ei paneks käsi õõnsustesse ega jookseks kõrge rohu sees.“ Igal aastal saavad rästikult salvata ka väiksed lapsed. Eelmisel aastal hammustas rästik kaht alla 4-aastast ja nelja 5–8aastast last.

Käsi ei tohi kunagi pista õõnsasse puutüvve või paksu rohu sisse, veendumata, et see on ohutu. Ka üle maas lamavate puude astudes tuleb olla kindel, et seal ei leba ühtegi rästikut. „Rästikud võivad suvel ka järves ujuda. Eriti ohtlikud on järvekaldad, kus on kõrkjad, sest seal meeldib rästikutele eriti,“ hoiatab Oder. Ta paneb südamele, et kaitsta tuleb samuti lemmikloomi – neile on rästikuhammustus ohtlik.