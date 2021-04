Keha KAS SUL ON TROMBIOHT? 11 üllatavat ja argist põhjust, miks see võib sind ähvardada Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 05:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Vida Press

Vaktsineerimine on toonud päevakorda trombooside teema. Tromboos on trombide ehk vereklompide teke veresoontes. Vaktsiinid võivad tõesti põhjustada üliharva trombide teket, aga kas teadsid, et palju suurem trombioht on hoopis mõnes teises olukorras. Mõned kombinatsioonid on aga eriti ohtlikud!