KORRAS SEEDIMINE, TUGEV TERVIS: need toidud meeldivad väga soolebakteritele!   

Ära pööra toidupüramiidi pea peale!

Samal teemal Keha PANE SOOLESTIK PAREMINI TÖÖLE! Need viis reeglit hoiavad seedimise korras Et hoida oma bakterikooslust tasakaalus, tuleb süüa mitmekesiselt. Tugevalt piiratud dieedid ja ühekülgne toiduvalik löövad tasakaalu paigast ja muudavad mikroorganismide kooslust kui ka hulka. Sellest saab mõjutatud aga meie tervis.

Teada-tuntud toidupüramiidist tulenevad soovitused kehtivad ka täna – just selline peaks välja nägema meie toidulaud. Kui me tõesti sööksime iga päev toidupüramiidist lähtuvalt – valiks toiduaineid kõigist viiest toidugrupist ja nii, et püramiidi alumiste gruppide toiduained oleks menüü vundamendiks, aitaks see ennetada paljude haiguste teket või siis olemasolevate haiguste süvenemist.

Tegelik pilt, mis avanes rahvastiku toitumise uuringu alusel, näitab aga, et püramiidi alumine osa on hõre, tipp seevastu ületäidetud. Lääneliku eluviisiga inimese toidulaual on pahatihti rohkelt poolfabrikaate, magusat ning erinevaid snäkke, samas kui köögiviljad ja täisteratooted menüüst praktiliselt puuduvad. Teisisõnu, püramiid on pööratud pea peale.

Bakteritele meeldib aga vähetöödeldud toit ning suure osa soolebakteritele eluks vajalikest toitainetest moodustavad just erinevad kiudained, mis kuuluvad süsivesikute hulka.

Nädala näitlik toidukogus 2000 kcal energiavajaduse korral. Allikas: TAI Foto: TAI

Mõiste „suhkur” ei võrdu mõistega „süsivesikud“