Margus Allikmaa: teater hoitakse suletuna sisuliselt selleks, et inimesed kaubamajas kingi valides viirusviisakat vahemaad hoiaks 

Allikmaa märkis oma pöördumises, et valitsus keelas teatritegemise algselt 25. aprillini, kuid teisipäeval pikendati seda teadmata ajaks.

Allikmaa tõi välja, et värske uuring valitsuste kehtestatud piirangutest näitas, et teatri, muuseumide ja loomaaedade sulgemine nakkusega võitlemisel märkimisväärset efekti ei anna, kuid äride osas näitas seesama uuring sulgemise suurt efekti ehk piirangud olid viirusega võitlemise eesmärgil mõttekad.

"Terviseameti peadirektori asetäitja selgitas, et teatreid ja kinosid hoitakse kinni selleks, et saata signaal avalikkusele, et inimestel oleks õige nakkustunnetus ja nad käituksid korralikult, et nad peaksid endiselt kinni piirangutest. Ehk siis: teater hoitakse suletuna sisuliselt selleks, et inimesed kaubamajas, mille tegevuse keelamise valitsus lõpetab, kingi valides omavahel viirusviisakat vahemaad hoiaks," väljendas Allikmaa nördimust.

Pressikonverentsil ja sellele järgnevates intervjuudes tõid erinevad ministrid välja, et teatri ja muu kultuuri edasine keelamine on vajalik seetõttu, et eelkõige hariduse ja kaubanduse avamisega seonduvalt tõuseb nakatumine ja nakatumise üldist juurdekasvu tuleb pidurdada.

"Teatriinimesed mõistavad hariduse olulisust, mõistavad survet, mida õppimine distantsilt paneb nii lastele kui nende vanematele. Mõistavad koolide avamise vajadust. Teatriinimesed mõistavad ka seda, et osale inimestest on poes käimine oluline. Samas, me teame ka, et kultuurisõpradele on oluline kultuuriüritustel käimine, aastas käiakse üksnes teatris üle 1,2 miljoni korra. Me ei pea õigeks erinevate valdkondade omavahelist vastandamist, ent seda teed on valitsus minemas," rõhutas Allikmaa.

Allikmaa lisas, et teatri kui viiruse leviku vaates tähtsusetu tegevuse keelamine selleks, et inimesed täidaks valitsuse kehtestatud reegleid muudes valdkondades paremini, ei ole õige ja õiglane.