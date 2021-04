KOHIN JA VILIN KÕRVUS? Vaata, kas selle põhjuseks võib olla liigne müra! 

Qvalitas Arstikeskuse töötervishoiuarsi dr Lauri Laasi sõnul on oluline eristada kuulmislangust, mis tekib haigusest ja mis tekib mürast. „Kuulmiskahjustuse risk on siis, kui müratase ehk inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli on püsiv. Ei olegi niivõrd oluline, kui mitu detsibelli see konkreetselt on,“ selgitas dr Laas.

Samas iga kuulmislangus ei ole püsiv. Esineb ka olukordi, kus kuulmistestil tuvastatud kuulmislangus on tingitud hoopis testi ajal kaitsemaski kandmisest. Samuti mõjutab kuulmist ajutiselt ka nohu või kõrva kogunenud kõrvavaik, mille eemaldamine taastab kohe kuulmise.

Inimestele, kes näiteks tootmishelide eest kaitsmiseks või lihtsalt muusika kuulamiseks kasutavad kõrva sisse asetatavaid kõrvatroppe ja nii öelda nööpkõlareid, on soovitatav kindlasti neid kasutada vaid lühiajaliselt ning pikemateks perioodideks eelistada kõrvaklappe. Igasuguse müra puhul on oluline, et selles keskkonnas ollakse mõõdukalt. Korraga kuni paar tundi, et kõrval oleks võimalik olla müravabas keskkonnas.