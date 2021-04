DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kui kaua võib võtta paratsetamooli-kodeiini tablette?  

Sõltub, mis põhjusel haiglast välja kirjutati. Ja mis põhjusel üldse haiglas oldud. Paratsetamool on põletikuvastase ja valuvaigistava toimega, võib tarvitada päris pikalt, kuigi ka sellel on omad kõrvaltoimed, aga kodeiin kuulub opioid-valuvaigistite hulka, päris ränkade kõrvaltoimetega, kasutatakse erakordsete ja tugevate valude puhul lühikest aega, tavaliselt mitte üle kolme päeva, ja kui valud kestavad, siis tuleb arsti poole pöörduda, et leida valuraviks muud võimalused.

Need on üldised soovitused. Raviarstil on õigus konkreetsel patsiendil konkreetsel juhul ka teistmoodi otsustada, kui see on patsiendi huvides vajalik ning kui ravimist loobumine on ravimi võtmisest ohtlikum.