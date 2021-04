KAITSE RASKETE HAIGUSTE VASTU: huvi vaktsineerimise vastu on tõusuteel 

Ka noor organism vajab toetust

Samal teemal Uudised VAKTSIINIDE KÕRVALTOIMED: möödunud nädalal vajas mitu inimest haiglaravi Lisaks täiskasvanute vaktsineerimisele on väga oluline vaktsineerida ka lapsi. Eestis on vaktsineeritud immuniseerimiskava raames ligi 91% lastest. Tänu nii kõrgele protsendile on kaitstud ka need, keda ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida. „Laste vaktsineerimisega alustatakse varakult, sest mõned haigusetekitajad ründavad ja põhjustavad raskeid haigusvorme just kõige väiksematel. Lapsed saavad küll enamasti emadelt nende haigusetekitajate suhtes antikehad, kuid ajaga need kaovad ning noor organism vajab toetust,“ selgitas Filippova.

Näiteks on 2-aastaste laste läkaköha vastu vaktsineerimisega hõlmatus WHO soovitusel 90% ja Eesti keskmine oli 2020. aastal 91%, samas difteeria ja teetanuse puhul on WHO soovitus 95%, kuid Eesti keskmine hõlmatus immuniseerimisega 2-aastastel oli 91,1%. Kõige madalam on see Valga- ja Võrumaal.

„Väga oluline on meeles pidada, et vaktsiinid on väga tõhusad – tänu neile on teatud nakkushaigustesse haigestumine oluliselt vähenenud või üldse kadunud. Enamik lastele antavatest vaktsiinidest tekitavad 90–99% patsientides immuunsuse. Kui vaktsineeritud laps siiski nakatub, siis põeb ta seda haigust kergemal kujul,“ selgitas Filippova.

Foto: Raigo Pajula / Sotsiaalministeerium

Ohtlikud haiguse don ikka liikvel

Perearstide seltsi juhatuse liikme dr Karmen Jolleri sõnul on vaktsiinid muutnud maailma ajalugu. „19. sajandil oli käibel ütlus, et tõeliseks emaks saab naine alles siis, kui ta on matnud lapse. Tol ajal suri Eestis kuuendik lastest enne esimest eluaastat ja pooled enne neljateistkümnendat. Meie suureks kergenduseks on tänapäeval imikute ja laste surm ja raske haigestumine nakkushaiguste tõttu väga haruldane. Ometigi on mitmed maailma sajandeid hirmu all hoidnud nakkushaigused ka praegu liikvel ja on võimalik, et meie väike või täiskasvanud pereliige haigestub ohtlikku haigusesse. Seetõttu on äärmiselt oluline, et oskaksime teaduse ja meditsiini edulugu hinnata ja pidada oma laste kaitsmist vaktsiinidega iseenesestmõistetavaks. Lisaks kaitseme enda laste vaktsineerimisega ka kõiki neid väikesi ja suuri, keda raske haiguse põdemise tõttu vaktsineerida ei ole võimalik,“ lausus Joller.