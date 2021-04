Haiglaravi vajab 403 koroonapositiivset, suri kuus inimest 

25. aprilli hommikuse seisuga viibib haiglas 403 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 59 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 41 inimest.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7% haigete üldarvust, eelmine nädal hospitaliseeriti 302 inimest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastased 312 inimest (77,4%).