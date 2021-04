Ööpäevaga lisandus 396 koroonaviirusega nakatunut, üle viie kuu ei lisandunud ühtegi koroonasurma

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 274 428 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6626 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 143.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Olukord paraneb, kuid oht ei ole möödas

Koroonaviirusesse nakatumine on hakanud vähenema ning vähenemas on ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Seetõttu peame ühiselt pingutama, et olukorra paranemine jätkuks ning saaksime järk-järgult naasta tavapärase elukorralduse juurde.



Väga kõrge riskitaseme tõttu tuleb ka ilusate ilmade saabudes hoida teiste inimestega turvalist vahemaad, vältida kogunemisi, hoiduda pidudest ja kanda siseruumides maski. Isegi väheste haigusnähtude korral tuleb minna testima ning haige või lähikontaktsena jääda koju.