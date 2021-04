VIDEO | Terviseamet: enim on nakatumisjuhtumeid sisse toodud Egiptusest

"Oleme nakatumistasemega jõudnud jõulude-eelsele perioodile," rääkis terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. "Olukord on paranemas, aga pole veel normaliseerunud."

Ta lisas, et enim toodi nakatumisjuhtumeid sisse Egiptusest – 23.

"Covid pandeemia ajal ei tuleks mõelda, et kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Praegu ei ole tervemõistuslik tegevus eksootilistesse riikidesse reisida. Ükski riik ei suuda praegu tagada inimeste terviseohutust," rõhutas tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et reisimisega tuleks praegu oodata.