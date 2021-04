Rakubioloog Toivo Maimets: koroonaviiruse India tüve tuleb veel uurida 

Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets rääkis "Aktuaalses kaameras", et teoreetiliselt on võimalik, et uus viirusetüvi seondub rakkudega paremini ehk on nakkavam ja ka see võib mõjutada ka vaktsiinide efektiivsust, ent seda kõige tuleb alles uurida, kirjutab ERR .

"Isegi kui me teame, et ta seondub halvemini antikehadega, siis see ei pruugi tähendada, et need vaktsiinid ei aita. Võib-olla ta kaks korda viletsamalt töötab, aga võib-olla on see täiesti piisav selleks, et töötaks. Igal juhul on kindel, et ilma vaktsiinita on kindlasti palju halvem," rääkis Maimets.