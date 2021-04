Kuiva silma sündroom häirib? Õiged silmatilgad päästavad päeva! 

Nii ei ole harvad need hetked, kus kurdetakse silmade ärritust, silma või silmalau pulseerimist, võõrkeha tunnet silmas, sügelemist või kipitamist. Lisaks eelnevale võib kõige sellega kaasneda ka suurem pisaravool, silmad punetada ja väsida ruttu. Selliste sümptomite korral on alust kahtlustada kuiva silma haigust. Enamasti on vaevuste tekkepõhjuseks pisarate vähesus või nende kehv kvaliteet. See tähendab, et pisarad aurustuvad silmapinnalt kiiremini kui tavaliselt ja sellega võib kaasneda hoopis suurenenud pisaravool.

Arvatakse, et kuni pooled pidevad arvutikasutajad kogevad nägemisega seotud muresid. Need viivad omakorda pingepeavalu tekkeni ning üleüldise väsimuseni.

Ekraanide kasutamisest tekkiv kuivsilmsus tuleneb peamiselt silmade vähesest pilgutamisest. Silmade loomupäraseks ja piisavaks niisutamiseks peaks silmi pilgutama ühe minuti jooksul 15-20 korda. Ekraanide kasutamisel väheneb see aeg oluliselt. Samuti ei tehta arvuti ees istudes piisavalt pause.

Õnneks on tänapäeval kuiva silma haigust võimalik suhteliselt kergesti diagnoosida ja vaevusi leevendada. Abiks on lihtne 20-20-20 reegli järgimine. See tähendab, et iga 20 ekraani ees töötatud minuti järel tuleb silmi puhata, vaadates 20 sekundi jooksul 20 jala (umbes 6 meetri) kaugusel asuvat objekti. Abi võib olla ka kätega silmalaugude masseerimisest.

Muidugi on soovitatav kasutada niisutavaid silmatilku või geele. Niisutavate tilkade ülesandeks on tasakaalustada olukorda, kus inimesel endal on pisaraid liiga vähe või kui pisarad aurustuvad silmapinnalt liiga kiiresti.

Silmatilgad võiksid olla säilitusainevabad ja sisaldada loomulikku kehaomast toimeainet hüaluroonhapet, mida leidub terve silma struktuurides ja loomulikus pisarakiles. Selliseid silmatilku võib rahulikult pikaajaliselt kasutada ja need sobivad ka noorukitele ja lastele.

Tilkade valikul on samuti oluline jälgida nende viskoossust. Kui inimesel on tõsised probleemid ja leevendust vajavad krooniliselt kuivad silmad, siis sobivad kõige paremini suurema viskoossusega tilgad. Need püsivad kauem silmapinnal ja hoiavad silmad kauem niiskena. Kui aga kuivsilmsuse probleem kimbutab aeg-ajalt, sobivad hästi just tilgad, mis on vähem viskoossed (vedelamad). Tänu paremale voolavusele toimivad nad kiiremini kui viskoossed tilgad ega hägusta nägemist ka lühiajaliselt.