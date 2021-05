Uudised NÄDALA RAVIMTAIM: sel nädalal korja paiseleheõisi! Silja Paavle , eile 08:00 Jaga: M

Foto: Pixabay

Ajast aega on ravimtaimena kasutatud ennekõike paiselehe lehti, kuid ka praegu kraaviservadel kollendavatel õitel on ülikasulik toime. Pärast korjamist laota õied õhukese kihina paberile või näiteks korvi, mis on asetatud kuiva kohta. Õisi võib korjata ka koos õievartega, kuid siis tuleb arvestada, et need kuivavad aeglasemalt.