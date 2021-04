Intensiivravikohad Põhja regiooni haiglates on täis 

Meedikud tuletavad meelde, et välisreisid on riskide võtmine ja kui sellised otsused tehakse siis reisilt naastes on kindlasti vaja püsida isolatsioonis ja jälgida oma tervist.

"Regionaalhaigla COVID-intensiivravikohad on 100% täis, üks koht on Ida-Tallinna Keskhaiglas, Pärnu Haigla võimekus on piiratud personali puuduse tõttu," ütles Põhja meditsiinistaabi juht, Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst professor Peep Talving.

Tema sõnul on Regionaalhaiglas aasta jooksul intensiivravil olnud 174 COVID-patsiendi keskmine ravikestus olnud 15 päeva, pikim raviperiood intensiivravis oli 62 päeva.

"Noorim praegu intensiivravil olevatest COVID-patsientidest on 29aastane, noorim surnud patsient oli 37aastane," sõnas prof Talving ja lisas: "40% COVID-intensiivravi ravijuhtudest päädib surmlõpmega ja üle 60 aastaste seas on suremus veel kõrgem – surevad pooled intensiivravile jõudnutest."

Professor Talving kutsub kõiki üles jätkuvale ettevaatlikkusele: oluline on vaktsineerida esimesel võimalusel, endiselt hoida distantsi ja kätehügieeni ning kasutada maske.

Meedikud on mures koolivaheaja reisidega kaasneva lisariski tõttu, seda eriti uute raskema haiguskuluga ja nakkavamate viirusmutatsioonide võimaliku leviku osas. "Kui tulite reisilt, püsige palun isolatsioonis vähemalt 10 päeva ja tehke enne suhtlusringi naasmist kindlasti COVID-test," paneb prof Talving kõigile südamele.