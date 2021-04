Eesti vaktsiinipass valmib nädala lõpuks 

"Taustal on genereerimise protsess. See võtab aega mõned sekundid ja ongi valmis. Siit on ka kohe võimalus sertifikaat arvutisse või mobiiliseadmesse alla laadida," seletas TEHIKu tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus.

Tõendil on kirjas, et inimene on vaktsineeritud Covidi vastu, preparaat, millega ta on vaktsineeritud ja selle tootja ning ka see, kas vaktsineerimine on lõpetatud või pooleli. Kõige olulisem on aga tõendil olev QR-kood, mis aitab kontrollimisel teada saada kõik vajalikud andmed ja tõendi õigsuse.