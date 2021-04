LISA OMA ELLU RÕÕMU! See aine paneb õnnehormooni tootmise täisvõimsusel tööle 

Talleggi saadik ja toitumisspetisialist Teele Teder märgib, et söögil on õnnetunde tekkimisel väga oluline roll. Hea uudis on see, et suvisel ajal on meie kehas õnnehormooni ehk serotoniini kaks korda rohkem kui talvel, aga ei tasu unustada, et stressirikkal ajal kulub ka hormooni rohkem ja eestlane on ju teada-tuntud muretseja. Kui sul on vaja oma õnnetundele hoogu anda, siis saad selleks kasutada ühte väga lihtsat toitumisalast nippi.