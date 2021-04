Mari-Anne Härma andis teada, et koroonaviiruse sissetoodud juhtude arv oli üle kahe kuu kõige madalam – 73 juhtu. Kõige rohkem toodi viirust sisse Egiptusest. Möödunud nädalal tuvastati ka üks LAV tüvi, mis oli sisse toodud Soomest.

Härma sõnul teeb kõige rohkem muret Suurbritannia tüvi, mis on kiiremini leviv ja nakkav ja mis moodustab 95 protsenti kõigist juhtudest. LAV-i tüvi võib olla nakkavam, et erinevalt Briti tüvest murrab see vaktsiinidest paremini läbi.