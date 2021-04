VIDEO | Härma: ÜK tüvi moodustab juba peaaegu 95 protsenti kõigist uutest juhtudest

Mari-Anne Härma andis teada, et koroonaviiruse sissetoodud juhtude arv oli üle kahe kuu kõige madalam – 73 juhtu. Kõige rohkem toodi viirust sisse Egiptusest. Möödunud nädalal tuvastati ka üks LAV-i tüvi, mis oli sisse toodud Soomest.

Härma pani südamele, et reisilt tulles ei tohiks lapsi kohe järgmisel päeval lasteaeda ega kooli saata.

Tanel Kiik andis teada, et sel nädalal loodetakse vaktsineerida vähemalt 50 000 inimest, järgmisel nädalal veelgi rohkem. Samuti on paranenud vaktsiinide tarnekindlus. Eestis on praegu kasutusel kõik neli Euroopa Liidus müügil olevat vaktsiini – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ja Jannsen, mida kasutatakse kodudes vaktsineerimiseks.

Irja Lutsar selgitas, et Euroopa ravimiameti analüüsi kohaselt on vaktsiini tulemusena tekkinud trombidega seotud sündroom suurem oht noorte puhul ning alates 50. eluaastast muutub see oht harvemaks. Samas muutub selles vanuseklassis haiguse kulg palju suuremaks. "Seetõttu panime rohkem muret tekitavate vaktsiinide puhul vanuse alampiiri just 50 peale."