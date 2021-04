Ida-Virumaal saab vaktsineerida ka eakaga kaasa tulnud inimene 

Ida-Virumaal on vaktsineerimisega hõlmatus riigi madalaim, tänahommikuse seisuga oli vaktsineeritud ligikaudu 16% maakonna elanikest. Seetõttu on eakaga kaasa tulnud inimese vaktsineerimine üks võimalusi, kuidas hõlmatust tõsta. Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaan näeb ette, et kõrgema nakatumisega ja/või madalama vaktsineeritusega piirkondadesse võib suunata suuremaid koguseid vaktsiine ning eritähelepanu, et hõlmatust parandada.