Uudised OHT ON LÄHEDAL: Soomest on leitud juba mitu koroonaviiruse India tüve Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 12:34 Jaga: M

Foto: Vida Press

Viimastel päevadel on kogu maailmas tekitanud ärevust järsult halvenenud koroonaolukord Indias, mille taga võib olla koroonaviiruse India mutatsioon. Nüüd teatas Soome terviseamet, et ka Soomest on leitud kolmel juhul koroonaviiruse India tüve, kirjutab Yle uudisteportaal.