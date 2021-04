Eestlaste koroonavastane ninasprei sai müügiloa 

Praeguse seisuga on ninasprei saadaval esmaspäeval, 3. mail Benu apteekides. Sel päeval kaovad riigis mitmed piirangud ja just sprei võiks Ustavi sõnul aidata ära hoida kolmanda laine teket.

“Kõige tähtsam on, et inimesed seda kasutama hakkaksid,” räägib uue ninasprei BioBlock tehnoloogia väljatöötamist vedanud Mart Ustav Eesti Ekspressile, et tegemist on vastulöögiga kolmandale lainele.